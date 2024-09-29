شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأحد، 29 سبتمبر 2024 06:43 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، (نصر 6 أكتوبر).
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