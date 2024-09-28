أحمد موسى: جيشنا العظيم يحمي أرضنا وحدودنا.. وإللي يفوت من حدودنا يموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة والجميع يخشانا، مؤكدًا أن الدولة على أتم الاستعداد والجاهزية التامة لأن الأمور في الوقت الحالي مرتبكة ومقلقلة.

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "جيشنا العظيم يحمى أرضنا وحدودنا.. وأقولكم كلمتين: إللي يفوت من حدودنا يموت".

وأضاف، أن الجيش مبيهزرش ورسايل جيشنا رايحة للعالم.. محدش يهزر مع جيش مصر.. كل اللي في المنطقة لهيب، والضعيف ملهوش مكان.. تخيل لو معندناش التسليح.. كان هيبقى وضعنا ايه؟".

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن الجميع يعيي تماما كل ما تمتلكه مصر من قوة، معلقا: "محدش يقدر يجيب سيرة مصر تاني، اللي أنا بقوله مش لازم أفسره، مفيش واحد ميقدرش يتكلم عن مصر إلا بالخير من أي دولة من أي اتجاه أو أي كيان".

وذكر أحمد موسى: "جيشنا مبيهزرش ومحدش يهزر مع مصر أبدا وكله عارف كده، لأنه اللي هيعدي حدودنا هيموت، لازم نفخر كل يوم بجيش مصر حامي بلادنا وحدودنا وعندنا سلاح، والردع موجود، ولا أحد أبدا يقدر يجيب سيرة مصر، ودي رسائل رايحة لحد بطلوا تتكلموا على مصر إلا بالخير وبشكل إيجابي".