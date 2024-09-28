شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. انطلاق العام الجامعى 2025.. توافد الطلاب على جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم :

5 معلومات عن الواجب المنزلى لطلاب صفوف النقل.. تفاصيل

وزير التعليم العالى يتفقد جامعة حلوان الأهلية ويطمئن على انتظام الدراسة

محافظ القاهرة: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم

وزير الصحة الأسبق: نهدف لتوفير الدواء لجميع المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة

وزير الرى: نجاح موسم أقصى الاحتياجات للعام الحالى بسبب مجهودات الوزارة

وكيل الأزهر: نحزن ونتألم لما يجري من وحشية وبربرية في فلسطين ولبنان

انطلاق العام الجامعى 2025.. توافد الطلاب على جامعة القاهرة "صور"

وزارة التعليم تعلن إطلاق مسابقة لطلاب المرحلة الثانوية داخل مكتبات المدارس

وزارة التعليم: امتحان الشهر الأول بالعام الجديد لصفوف النقل نهاية أكتوبر

وزير الصحة: حجم سوق الدواء المصرى يبلغ 300 مليار جنيه سنويا

رئيس هيئة الدواء: وفرنا الأدوية بنسبة 85% وسنصل لـ100% الأسابيع المقبلة

رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل: مصر تمتلك فرصا لتصدير الدواء للقارة الأفريقية

رئيس هيئة الشراء الموحد: أوروبا استوردت المستلزمات الطبية من مصر أثناء كورونا

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب النقل بالعام الدراسي الجديد

هيئة الدواء: نتبنى مشروع التتبع الدوائى لإغلاق الباب أمام الغش التجارى

وزارة العمل فى 7 أيام.. إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

وزارة التضامن تستعرض آليات التعريف بمنظومة الرعاية البديلة وكفالة الأطفال بأسوان

وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس جامعة حلوان فى أول أيام الدراسة.. تقاصيل

حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة