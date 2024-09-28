وزير الكهرباء: خطة متكاملة لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة إلى فرع القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

جاء ذلك لمتابعة المستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية وجودة الخدمات المقدمة.

بدأت الجولة بتفقد القطاعات المختلفة، حيث استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل بحضور المهندس حسام عفيفي، رئيس الشركة، حول معدلات الأحمال والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة والمباعة والفرق بينهما والأماكن التي يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة.

وشملت الجولة إدارات الشبكات والشئون التجارية والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال حساب الوقت الذي يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التي يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز.

وتمت مراجعة الكيفية التي يتم من خلالها تنفيذ الإجراءات للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد الجديدة المنظمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة سيتم الإعلان عنها بالشراكة مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التي يجرى العمل عليها خلال المرحلة الحالية وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية والمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.

ووجه الدكتور محمود عصمت، باستمرار المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة ورصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى الاستمرار في الزيارات والمرور والتواجد الميداني في كل الشركات التابعة في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة العاجلة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين وتغيير مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات.