حبوب فرفشة بـ 9.6 مليون جنيه في قبضة رجال الأمن بالقاهرة | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها عبر فيس بوك بمحافظة القاهرة.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة خصوصا عقار الكبتاجون المخدر، وترويجهما لنشاطهما عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما عدد 8000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.