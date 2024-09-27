استشاري تغذية تكشف خطورة الإفراط في تناول الوجبات السريعة على القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية بجامعة القاهرة، إن جسم الإنسان يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعده على الهضم ومقاومة الأمراض، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التي تساعد في الحفاظ على البكتيريا النافعة.

وأضافت عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من الأطعمة التي تفيد جسم الإنسان وتعزز من البكتيريا النافعة الشوكولاتة الخام والخضروات والفيتامينات.

وحذرت، من انتشار الوجبات السريعة والإعلانات عن الأطعمة غير معروفة المصدر التي تعمل على زيادة مقاومة الأنسولين وإفراز الأنسولين بشكل غير طبيعي.

وأوضحت استشاري المناعة، أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة يعمل على ترسب الدهون على شرايين القلب، والتي قد تسبب في بعض الأحيان حدوث جلطات أو سكتات قلبية، متابعة: نسب الكوليسترول المرتفعة في الأطفال خلال الآونة الأخيرة بمثابة مرض السكر ولكن من النوع الثاني نتيجة للإفراط في تناول المقرمشات والمواد الحافظة، إذ أنه كان من المعتاد أن يصاب الأطفال بمرض السكر نتيجة لمرض وراثي فقط.

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