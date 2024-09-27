أجواء خريفية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض نسب الرطوبة.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، مع استمرار الإنخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة 30 درجة مئوية.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن إنه يسود الساعات القادمة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتابعت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة