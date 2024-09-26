وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للأجهزة المعدنية وحلوان لمحركات الديزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:



أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي).



تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العمل في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.



وبدأ الوزير زيارته لشركة حلوان للأجهزة المعدنية في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث تفقد مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج، مشددًا على أهمية الالتزام بمواعيد الحضور وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.



واستمع إلى تقرير من المهندس عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول الأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج.



وبعد الانتهاء من زيارة مصنع 360، انتقل الوزير إلى شركة حلوان لمحركات الديزل، حيث تفقد خطوط الإنتاج والمخازن واستمع إلى تقرير من المهندس محمود وهدان، رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأكد الوزير، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وضرورة تطوير الأداء.



وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، أن هذه الزيارات تهدف إلى تحسين العملية الإنتاجية ودراسة مقترحات العاملين.



وأشار "بكر" إلى أن الوزير أجرى 14 زيارة مفاجئة منذ بداية العام، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير الأداء وضمان بيئة عمل آمنة.