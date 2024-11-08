الخارجية الإسرائيلية: انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين عقب أحداث العنف في أمستردام

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن "انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين عقب أحداث العنف في أمستردام". هذا وعلقت وزارة المواصلات الإسرائيلية على أحداث أمستردام، مؤكدة "إضافة 3 رحلات جوية لإجلاء إسرائيليين من العاصمة الهولاندية". وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية". وقال إن "بعثة ستصل أمستردام بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

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