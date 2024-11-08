وزارة المواصلات الإسرائيلية تعليقا على أحداث أمستردام: إضافة 3 رحلات جوية لإجلاء إسرائيليين من العاصمة الهولاندية

علقت وزارة المواصلات الإسرائيلية على أحداث أمستردام، مؤكدة "إضافة 3 رحلات جوية لإجلاء إسرائيليين من العاصمة الهولاندية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وقال إن "بعثة ستصل أمستردام بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

كما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن "إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لحوادث عنف في أمستردام"، في حين يشار إلى أن المشجعين الإسرائيليين قاموا باستفزازات وتمزيق أعلام فلسطينية في شوارع المدينة قبل الحادثة.