ضبط 15 تاجر سلاح خلال مداهمات أمنية في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن دمياط والجيزة وقنا والدقهلية والبحيرة جهوده في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرة في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق تلك النتائج الإيجابية:

مديرية أمن دمياط: تم القبض على 3 عناصر إجرامية، اثنان منهم لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش و18 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط بندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية. كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش و4 كيلو جرام من مخدر البانجو و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية.

مديرية أمن الجيزة: تم ضبط 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم 1.5 كيلو من مخدر الهيروين و1.25 كيلو من مخدر البودر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات. كما تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين وفرد محلي.

مديرية أمن قنا: تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة دشنا وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الشابو.

مديرية أمن الدقهلية: تم القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وكيلو ومئتي جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدري الشابو والهيروين. كما تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكيلو من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

مديرية أمن البحيرة: تم ضبط 5 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة وفردي خرطوش وعدد من الطلقات. كما تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش وفردي محلي وطلقات وميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه تقريبًا. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، في إطار جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.