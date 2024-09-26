حدث ليلًا| الأوقاف ترفع قيمة القرض الحسن لهذه الفئة وموعد انتهاء أزمة نقص الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الأوقاف": رفع قيمة القرض الحسن لهذه الفئة لـ 25 ألف جنيه

قرر الدكتور أسامة الأزهري ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد زيارة لأربعة مصانع كبار مختصة في صناعة الأدوية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من ساويرس على تعيين بطرس غالي عضوا بالتنمية الإقتصادية

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عضو بمجلس التنمية الاقتصادية

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لا بدائل.. مدبولي مُعلقًا على زيادة الأسعار: لسنا سعداء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة الأسعار الحالية ردًا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوع: أتحدث هنا كمواطن مصري، وحجم التحدي في المنطقة حاليًا والعالم رهيب، ولا توجد بؤرة بالعالم حاليًا إلا وتعاني من مشاكل حادة وغير مسبوقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

خطوة صحيحة ومفيدة للمريض.. نقابة الصيادلة تعلق على مقترح مدبولي بكتابة الروشتة

أشاد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة الاسم العلمي للأدوية في الروشتات الطبية، بدلًا من الاسم التجاري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كل حِيَلَك معروفة.. توجيه جديد للكهرباء بشأن سرقة التيار والتلاعب بالعدادات

وجَّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف أعمال التفتيش ومراجعة استهلاكات المواطنين على الطبيعة؛ من خلال المرور على عدادات الاستهلاك، وفحص البعض منها بمختلف المناطق؛ لضمان عدم وجود أي تلاعبات في عداد استهلاك الكهرباء، حيث تم رصد حالات جديدة من نوعها في التلاعب في العداد من خلال طرق جديدة وتقنية لا يتم اكتشافها بسهولة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ومحافظ القاهرة

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تناولا خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية في مجالات إعلانات الطرق واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة القاهرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مجدي الجلاد: تحقيق الخليج 365 يسجل أخطر قضية تتعلق بتجنيد المصريين في روسيا

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن التحقيق الصحفي الاستقصائي الذي نشر على موقع الخليج 365 بعنوان"الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية"، والذي يتحدث عن السماسرة الذين يعملون على تجنيد المئات من الشباب المصريين في روسيا وخارجها للمشاركة في الحرب الروسية- الأوكرانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الكهرباء": تركيب مصيدة قلب مفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة في هذا الموعد

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى محطة ليننجراد النووية التى تقع على مسافة 780 كيلومترا من العاصمة موسكو، والتى تعد المحطة المرجعية لمحطة الضبعة فى مصر،.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصحة: ضخ 133 مليون عبوة دوائية بالسوق منذ بداية أغسطس

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية ل 364 مستحضر دوائي، وذلك منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا