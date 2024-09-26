"حبس وفيديوهات خادشة واستغلال قصر".. ماذا حدث لـ "وحش الكون" بعد القبض عليها بـ 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم "وحش الكون" الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد القبض عليهم وابنتيها في محافظة الإسكندرية.

وتمكنت قوات الأمن، أمس الثلاثاء، من القبض على التيك توكر "وحش الكون" لقيامها باستغلال ابنتيها القصر -أقل من 18 سنة- في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التربح.

القبض على المتهمات

بدأت الواقعة حينما توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن.

النيابة تُحقق

من جانبها أجرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية بإشراف المستشار خالد جلال المحامي العام الأول لنيابات المنتزة الكلية بالإسكندرية، تحقيقات موسعة مع التيك توكر "وحش الكون"، بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك لقيامها باستغلال ابنتيها القصر في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

ومساء اليوم أمرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، بحبس التيك توكر "هـ.م.ع" الشهيرة باسم "وحش الكون" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق واستغلال أطفال قصر.

وتضمن قرار النيابة العامة التحفظ على الهواتف الخاصة بالمتهمة وابنتيها، وتفريغها بمعرفة الفنيين المختصين، والتحفظ على الأموال المضبوطة بحوزتهن.

تفاصيل الاتهامات

وكشف المحامي أشرف فرحات، عن التهم الموجهة إلى تيك توكر تدعى "وحش الكون" وبناتها، بعد إلقاء القبض عليهن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية.

وقال فرحات، إن المتهمات يواجهن تهم التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

أشار فرحات إلى أن حملة تطهير المجتمع سبق وتقدمت بالبلاغ رقم 909825 عرائض المكتب الفني للنائب العام ضد المتهمات، وبعد تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهن بالاسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" وذلك باستغلال بناتها القصر، بهدف التربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك والترويج لأمور مخلة، بعد التأكد من صحة التحريات حول الواقعة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمدينة الإسكندرية، وتحرر المحضر رقم 1437 لسنة 2024 المنتزه أول، وباشرت النيابة التحقيقات.