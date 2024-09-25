اليوم .. محاكمة عامل تعدي على شاب في مشاجرة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، جلسة محاكمة عامل على خلفية اتهامه بالتعدي على آخر "شاب" وإحداث له عاهة مستديمة بالوجه في منطقة مصر القديمة.

شُكلت هيئة الدائرة برئاسة المستشار محمد حسني العالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم بركات ومحمد سامي عصر وسكرتارية ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

وأسند أمر في القضية رقم 1049 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2713 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أنه وإثر مشاجرة قام المتهم "بدوي. ف" با لعتدي على شاب بسبب لهو الأطفال مستخدما سلاح أبيض تسبب في إصابته بقطع جرحي غائر في الوجه 13 غرزة تسبب في إصابته بعاهه مستديمة.