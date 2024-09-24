بـ150 جنيهًا.. تفاصيل إطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة الوزارة لإطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار منخفضة للمواطنين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة سيكون بسعر ثابت وهو 150 جنيهًا للكرتونة، وذلك في عدد من الميادين وأماكن تجمع المواطنين بجميع المحافظات.

وتابع: "لدينا 300 منفذ يغطي كافة محافظات الجمهورية، ونهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد."

وأوضح أن هناك خطة من قبل وزارة الزراعة لطرح جميع المنتجات الغذائية في منافذ الوزارة بتخفيضات تصل إلى 35%.

وأكد سليمان أن هناك تعاونًا وتنسيقًا قائمًا بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لطرح طبق البيض في المنافذ بسعر 150 جنيهًا.

وأشار إلى أنه تم توريد أطباق البيض من اتحاد منتجي الدواجن إلى المجمعات الاستهلاكية ليتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بنفس سعر بيعها في منافذ وزارة الزراعة.