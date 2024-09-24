حرامية الشوارع والشقق السكنية تحت السيطرة الأمنية | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية، من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب السحب والقص، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر وسخان غاز وعداد مياه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط حارس عقار بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته عدد من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر حال قيامه ببيعها لأحد محلات المشغولات الذهبية، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة القطامية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة، بأسلوب القطع والسحب، وعثر بحوزتهم على كمية من الكابلات الكهربائية خاصة بأعمدة الإنارة وزنت 500 كيلو جرام والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية مالك مخزن خردة مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وأقرا بارتكابهما عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشاده، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم.

وتم ضبط عاطل لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية، وهاتف محمول وجهاز لاب توب من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق وأقر بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئ النية 3 أشخاص تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.