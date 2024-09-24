شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية والبنوك الإنمائية تطلق منصة تمويل الرعاية الصحية الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف تطلق منصة تمويل الرعاية الصحية الأولية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بتمويل جديد وإطلاق خطط الاستثمار ، وبدأ التنفيذ بموجب منصة الاستثمار في التأثير الصحي الجديدة في أول خطط للاستثمار الصحي لتحويل الالتزام الأصلي إلى واقع عملي.

وأضافت: تعالج الشراكة التاريخية بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومنظمة الصحة العالمية والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الحاجة الملحة إلى جهود منسقة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية في المجتمعات الضعيفة والمحرومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الوبائية مثل جدرى القرود mpox وأزمة المناخ.

وأوضحت ، إنه في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة للمستقبل في نيويورك اليوم، تم التوقيع على تمويل جديد، وتم الاتفاق على أن يجلس الشركاء معًا ويبدأون في تحديد الاحتياجات والتخطيط لتحسين الرعاية الصحية في 15 دولة.

وحضر المائدة المستديرة ممثلو بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤسسة للشراكة - البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية - ومنظمة الصحة العالمية ورؤساء الدول، فضلاً عن وزراء المالية والصحة من جيبوتي ومصر وإثيوبيا. كما حضر بنك التنمية الآسيوي الاجتماع رفيع المستوى وأعلن عن نيته الانضمام إلى منصة الاستثمار في التأثير الصحي من أجل توسيع المبادرة إلى المناطق التي تعمل فيها.

وقد وقع البنك الأوروبي للاستثمار ومنظمة الصحة العالمية على مساهمة أولية بقيمة 10 ملايين يورو لبدء تنفيذ هذه الخطط الاستثمارية. ويضع البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية اللمسات الأخيرة على مساهماتهما بنفس المبلغ الذي سيتم التوقيع عليه في المستقبل القريب.

وتشكل هذه المنصة جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى توفير 1.5 مليار يورو في شكل قروض ميسرة ومنح لتوسيع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة في المجتمعات الأكثر ضعفاً. ومن المتوقع أن تشكل خطط الاستثمار التي يجري تطويرها الآن في هذه البلدان ال 15 كمرحلة أولى، نسبة كبيرة من جهود التمويل هذه.

وتهدف المنصة إلى العمل في شراكة وثيقة مع الحكومات لتطوير استراتيجيات صحية وطنية تركز على الرعاية الصحية الأولية وعلى إعطاء الأولوية لفرص الاستثمار التي تلبي الاحتياجات الصحية الوطنية. ويأتي انطلاق اليوم بعد عام واحد من الإعلان عن المنصة خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس.

وقال الدكتور إبراهيما سي، وزير الصحة بجمهورية السنغال، "من المهم إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وأشكال مختلفة من التمويل لدفع التقدم الصحي.

إن مشاركة منظمة الصحة العالمية والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والبلدان أمر بالغ الأهمية لتوجيه الاستثمارات من هذه المنصة لتقديم الرعاية الصحية الأولية على أرض الواقع وتطوير القدرة المحلية على تصنيع اللقاحات".

قالت الدكتورة جين روث أسينج، وزيرة الصحة في أوغندا: "أهنئكم على إطلاق هذه المنصة المهمة للغاية. إن جميع قضايانا في الواقع تستند إلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، سواء تعلق الأمر بتفشي الأمراض، أو الوصول إلى الرعاية الصحية، فكل شيء يتعلق بمستوى الرعاية الصحية الأولية، وأمراضنا تبدأ هناك وتنتهي هناك".

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن الرعاية الصحية الأولية هي الطريقة الأكثر إنصافًا وفعالية من حيث التكلفة وشاملة لتحسين الصحة والرفاهية، مما يساعد على الحفاظ على صحة الناس، والوقاية من الأمراض، واكتشاف الأوبئة في مراحلها الأولى".

وأضاف: "ستكون منصة الاستثمار في التأثير الصحي مصدرًا حيويًا للتمويل الجديد لبناء رعاية صحية أولية مقاومة للمناخ والأزمات في بعض البلدان التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. وتشكر منظمة الصحة العالمية بنوك التنمية المتعددة الأطراف على شراكتها، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع البلدان لوضع هذه الأموال موضع التنفيذ والبدء في إحداث فرق في المجتمعات التي نخدمها".

وقالت ناديا كالفينو، رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار: "قبل عام واحد، أطلقنا منصة الاستثمار في التأثير الصحي، واليوم نتخذ الخطوات التالية بمساهمتنا في مساعدة البلدان على تطوير خطط الاستثمار المخصصة لها. إن دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية هو الأساس للمجتمعات القوية. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الشريكة، مسترشدين بخبرة منظمة الصحة العالمية، فإننا نصنع الفارق".

وقالت جوتا أوربيلاينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية: "إن الأمن الصحي في العالم لا يتحدد إلا بقدر قوة أضعف جزء فيه، وستساعد الأموال الجديدة التي أُعلن عنها اليوم البلدان على تحسين الرعاية الصحية الأولية، وهو أمر بالغ الأهمية لوقف تفشي الأمراض".

وأضافت: "إنه بالإضافة إلى الأموال، ستعمل المنصة على تعزيز الشراكات بين البلدان والجهات الممولة لضمان استثمار الأموال بشكل فعال".

قبل جائحة كورونا قدرت منظمة الصحة العالمية أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض تحتاج إلى زيادة إنفاقها الصحي بشكل كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وستحتاج إلى 371 مليار دولار أمريكي إضافية سنويًا بحلول عام 2030. ومن شأن هذا التمويل أن يسمح للسكان بالوصول إلى الخدمات الصحية، والمساهمة في بناء مرافق جديدة وتدريب العاملين الصحيين ووضعهم حيث يحتاجون إلى أن يكونوا.

كما قُدِّر أن الاستعداد للأوبئة المستقبلية سيتطلب استثمارًا بنحو 31.1 مليار دولار أمريكي سنويًا، وسيتعين أن يأتي ما يقرب من ثلث هذا الإجمالي من التمويل الدولي.

وتستند المنصة الجديدة إلى الخبرة المكتسبة من خلال التعاون بين البلدان والمنظمات المتعددة الأطراف وبنوك التنمية التي أثبتت جدواها أثناء الجائحة. على سبيل المثال، دعمت منظمة الصحة العالمية والبنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية أنجولا وإثيوبيا ورواندا في تعزيز أنظمتها الصحية. وفي البداية، تم إطلاق هذه التدخلات كبرامج مستقلة أو كجزء من استجابة البلدان لجائحة كورونا، وحشدت المساعدة الفنية والمنح والاستثمارات بشروط مواتية لبناء أو تنفيذ التدخلات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية. و تم تحديد 15 دولة كجزء من المرحلة الأولى من منصة الاستثمار في التأثير