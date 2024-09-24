بعد أزمة أسوان.. عمرو أديب يدعو إلى حل جذري للصرف المكشوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل التفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي في أسوان أصبحت واضحة، معقبًا: "ما حدث في أسوان بمثابة الأعراض الجانبية للصرف المكشوف، الميكروبات اختلطت بمواسير مياه الشرب بعد ما وصلت للصرف من حالات مريضة".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن الكثير من القرى المصرية كانت تفتقر إلى شبكات صرف صحي سليمة، مما أدى إلى تلوث مصادر المياه وظهور مشكلات صحية للمواطنين، مضيفًا: "ده وضع الصرف الصحي الموجود في أسوان من عهد عبد الناصر حتى جاءت مبادرة حياة كريمة، الناس معذورة هي هتصرف البي بي فين؟".

وأكد أديب أن الأزمة التي شهدتها أسوان يجب أن تكون دافعاً لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، داعيًا إلى ضرورة وضع خطط لإنهاء أزمة الصرف المكشوف في بعض مناطق المحافظة