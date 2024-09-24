الارشيف / أخبار مصر

ارتفاع حصيلة مصابي حادث أسانسير فيصل لـ5 سودانيين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفعت حصلة مصابي حادث سقوط مصعد برج سكني بفيصل إلى 5 سودانيين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث داخل عقار بشارع الملكة ووجود مصابين.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه وبالتنسيق مع مأمور القسم.

الفحص المبدئي أشار إلى سقوط عدد من الأشخاص من أسانسير عقار بالطابق الثامن مما أسفر عن إصابة 5 سودانيين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء سامح الحملي مدير أمن الجيزة بالواقعة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا