ارتفاع حصيلة مصابي حادث أسانسير فيصل لـ5 سودانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفعت حصلة مصابي حادث سقوط مصعد برج سكني بفيصل إلى 5 سودانيين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث داخل عقار بشارع الملكة ووجود مصابين.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه وبالتنسيق مع مأمور القسم.

الفحص المبدئي أشار إلى سقوط عدد من الأشخاص من أسانسير عقار بالطابق الثامن مما أسفر عن إصابة 5 سودانيين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء سامح الحملي مدير أمن الجيزة بالواقعة.