21 كيلو مخدرات وأسلحة.. الأمن يداهم بؤرة إجرامية لتجارة الكيف بأسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففي مديرية أمن أسوان تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة وضبط خلالها 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط قطعتين من السلاح الناري عبارة عن فرد محلي وتنفيذ 800 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط أربع قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط خلالها 6.8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و8.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين بالإضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.