"مصر للتأمين": تعويضات تصل إلى 30 جنيهًا لكل ألف كتكوت نافق -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

تصوير- محمود بكار:

قال سيد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين"، إنه يتم تعويض مزارعي الدواجن في حالة حدوث مشكلة في المزرعة أو نفوق؛ مثل وجود أمراض، بخلاف الأمراض المستوطنة.

وأضاف عبد الرحمن، خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، التي يديرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (الخليج 365- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، أن التعويضَ سيكون 2 جنيه لكل 100 كتكوت "2%"، بمعنى أنه يكون ٢٠ جنيهًا لكل ألف كتكوت، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 30%.

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر من شركة "مصر للتأمين"، رفض ذكر اسمه، وقال: توجد وثيقة معتمدة من الهيئة المصرية للتأمين، ويتم الإشراف على الشروط والأحكام بها؛ بشرط تحمل العميل جزءًا من التعويض في الحفاظ على ممتلكاته، وهناك شروط معينة يجب توافرها في المزرعة؛ مثل كشف أو بيان بالأمصال التي تأخذها حيوانات المزرعة.

وأضاف المصدر أن التعويضَ يتم نتيجة تسعير عادل، بناءً على المعاينة التامة النافية للجهالة، متابعًا: يتم النظر إلى حالة الكتكوت في فترة وفاته؛ لبحث التعويض الذي لا يكون ثابتًا، ويكون عن النتيجة الفعلية.