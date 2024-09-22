وزير الصحة يقرر فسخ التعاقد مع شركة الأمن بمستشفى الحوض المرصود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مستشفى الحوض المرصود، ضمن جولته الميدانية المفاجئة، اليوم الأحد، والتي شملت عدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وحرص الوزير على تفقد قسم الاستقبال، والعيادات، والصيدلية، ووحدة التعقيم المركزي، ووحدة تصوير الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر تسجيل تذاكر الكشف.

وانتقد "عبدالغفار" تكدس المواطنين على عيادات السيدات والرجال ووجه بزيادة عدد العيادات، والاستفادة من الأماكن المتاحة بالمستشفى لتقليل مدة انتظار المترددين على المستشفى.

كما وجه بتشكيل لجان متابعة مركزية للوقوف على معدلات الأداء بالمستشفى، ومدى رضا المواطنين، كما وجه بزيادة أعداد الصيادلة والتمريض، والأطباء المقيمين في تخصص الأمراض الجلدية، إلى جانب التوجيه بتوفير نواقص الأدوية، ومعاقبة المتغيبين من الأطباء والتمريض.

ورصد الوزير مجموعة من المخالفات تتعلق بأفراد الأمن، ووجه بفسخ التعاقد مع شركة الأمن بالمستشفى، نظراً لتدني المستوى، مشيراً إلى أن الوزير أجرى اتصالا باللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة المستشفى بالكامل، خلال أسبوعين، ورفع تقرير عن معدلات الأداء.

كما أجرى الوزير اتصالا بالدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ووجه بتشكيل لجنة لصيانة وتطوير مدخل المستشفى، وصيانة التكييفات، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنجاز.

كما اطمئن الوزير على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، ومعدلات التردد من خلال منافذ تذاكر الكشف، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.