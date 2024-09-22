إعفاء مسؤول وتوجيهات عاجلة.. جولة مفاجئة لوزير الصحة بعدد من المنشآت الطبية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، شملت عدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته المفاجئة بتفقد مركز طبي النزهة الجديدة بمنطقة مصر الجديدة، حيث تفقد الوزير أماكن انتظار المترديين والعيادات، واطلع على سجلات حضور وانصراف العاملين، وشدد على التزام الأطقم الطبية بمواعيد العمل الرسمية، وفقا ً لجدول النوبتجية، بالإضافة إلى مراجعة عدد الأطباء في كل تخصص طبي، خاصة مع ضعف التردد على العيادة، وأعرب عن استيائه من الخدمات المقدمة بمعمل الأسنان، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالمركز.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن استيائه من تعطل جهاز الأشعة بالمركز لأكثر من عام، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، كما تفقد عيادة العلاج الطبيعي، والصيدلية، ولاحظ زيادة أعداد العاملين في الصيدلية وعيادتي الأسنان والعلاج الطبيعي مقارنة بالاحتياج الفعلي للمركز، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة واطلع على دفاتر تسجيل الحالات والخدمات المقدمة لهم، ووجه بضرورة توعية السيدات بالمتابعة المنتظمة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين المترددين على المركز، واصطحب بعضهم إلى غرفة تقديم خدمات المبادرات، ونصح المواطنيين بالاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، وشدد على ضرور التوعية والتنويه الدوري عن خدمات المبادرات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير قرر إعفاء مديرة المركز من منصبها، ووجه الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الصحة بالقاهرة، بسرعة إفادته بتقرير مفصل حول أسباب الملاحظات التي تم رصدها، ووجه بإعادة توزيع الأطباء والاستفادة من الكثافة الزائدة لسد العجز في أماكن أخرى، وسرعة صيانة الأجهزة المعطلة في المنشآت الطبية، بالإضافة لرفع تقرير مفصل عن معدلات الآداء.

واستكمل الوزير جولته بزيارة مستشفى الحوض المرصود، حيث تفقد قسم الاستقبال، والعيادات، والصيدلية، ووحدة التعقيم المركزي، ووحدة تصوير الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر تسجيل تذاكر الكشف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين على عيادات السيدات والرجال ووجه بزيادة عدد العيادات، والاستفادة من الأماكن المتاحة بالمستشفى لتقليل مدة انتظار المترددين على المستشفى، ووجه بتشكيل لجان متابعة مركزية للوقوف على معدلات الآداء بالمستشفى، ومدى رضا المواطنين، كما وجه بزيادة أعداد الصيادلة والتمريض، والأطباء المقيمين في تخصص الأمراض الجلدية، إلى جانب التوجيه بتوفير نواقص الأدوية، ومعاقبة المتغيبين من الأطباء والتمريض.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير رصد مجموعة من المخالفات تتعلق بأفراد الأمن، ووجه بفسخ التعاقد مع شركة الأمن بالمستشفى، نظراً لتدني المستوى، مشيراً إلى أن الوزير أجرى اتصالا باللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة المستشفى بالكامل، خلال أسبوعين، ورفع تقرير عن معدلات الآداء.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أجرى اتصالا بالدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ووجه بتشكيل لجنة لصيانة وتطوير مدخل المستشفى، وصيانة التكييفات، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنجاز، مضيفا أن الوزير اطمئن على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، ومعدلات التردد من خلال منافذ تذاكر الكشف، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.