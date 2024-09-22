حدث في 8 ساعات| طرح شقق جديدة في 6 أكتوبر .. وإعلان توظيف بوزارة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، بدء طرح المرحلة الأولى من مشروع Saba بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، كما أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محمد العبار: لا فقاعة عقارية في مصر لسببَين.. وندرس فرصًا استثمارية جديدة

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، المؤسِّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إعمار" العقارية، إن السوق العقارية المصرية لن تشهد فقاعة عقارية، لافتًا إلى أن مستويات العرض والطلب في القطاع العقاري وعدم وجود قروض بنكية للمشترين، تؤكد عدم حدوث فقاعة عقارية.

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سبتمبر أم أكتوبر؟.. موعد بدء أولى رحلات العمرة 2024

كشف أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد لعام 2024 وانطلاق أولى الرحلات.

وأضاف "عبداللطيف"، أن شركات السياحة تقوم حاليًا بتوثيق عقود وكالة العمرة، إلى جانب استخراج خطاب الضمان البنكي بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

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مشروع صبا.. بدء حجز الشقق في 6 أكتوبر- ننشر كراسة الشروط

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الأحد في طرح المرحلة الأولى من مشروع Saba بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

مشروع صبا هو مشروع شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطى الدخل، وسيتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان.

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إعلان توظيف.. مطلوب سائقين للأتوبيس الترددي و4 شركات نقل - مستند

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة تشمل سائقي أتوبيسات وتباعين.

وبحسب نص إعلان التوظيف الصادر عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، فإنها بحاجة إلى توظيف الأشخاص في الوظائف التالية:

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صندوق التنمية الحضرية يبدأ حجز شقق جديدة 90 مترًا جاهزة للتسليم

يبدأ صندوق التنمية الحضرية، غدا الأحد حجز شقق جديدة في محافظة السويس حيث يتم طرح شقق سكنية جاهزة للتسليم وبسعر مناسب ومدعوم للمواطنين.

وأكد الصندوق أن الشقق التي سيتم طرحها 90 مترا، عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب في تجمع سكنى متكامل الخدمات، ويتم طرح الشقق بالتقسيط، لمدة 5 سنوات على أن يكون المقدم من 10 – 15% من قيمة الوحدة – من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري بفائدة ميسرة من 3 – 8% وفقا لشروط وضوابط التمويل العقاري.

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طقس أول أيام الخريف.. أمطار على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم الأول من فصل الخريف 2024.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل عبر صفحتها على فيسبوك: مع أول أيام فصل الخريف تتساقط الأمطار على طول السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري تكون متفاوتة الشدة.

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1524 رحلة.. ننشر مواعيد مترو الأنفاق والقطار الخفيف خلال المدارس

وزارة النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة النقل رفع حالة الاستعداد القصوى في خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام.

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الشقة بـ9 ملايين.. إجراء عاجل من رئيس اتحاد الكتاب بعد انتشار إعلانات عن مدينة يملكها

كشف الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه قام بتحرير محضر ضد شركة استثمار عقاري، قامت باستغلال اسمه وصورته في الترويج لإنشاء مدينة سكنية جديدة، يصل سعر الشقة بها إلى 9 ملايين جنيه.

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مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية "رأس الحكمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.

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