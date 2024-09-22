وزير الري: التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بسواعد الباحثين من أبناء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، إن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بسواعد الباحثين من أبناء مصر; لذلك تقدم الدولة كل الدعم للبحث العلمي وتقف خلف الباحثين من أجل الاستفادة من هذه الأبحاث لتحقيق النمو الاقتصادي، وحل مشكلات التي تواجه المجتمع.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال حضور الوزير حصاد الأرز صنف عرابي المقاوم للجفاف، بمحطة بحوث المقننات المائية بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، بعد اعتماد وزارة الزراعة له وإدراجه ضمن أصنافها، وذلك بمشاركة عدد من القيادات الجامعية والباحثين والمزارعين.

وأوضح الوزير، أن صنف عرابي هو نتاج جهد وبحث علمي بذله على مدار سنوات أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق الدكتور سعيد سليمان، مؤكدا أنه سيكون نقلة نوعية في زراعة الأرز باعتباره محصولا إستراتيجيا.

من جانبه، قال الدكتور سعيد سليمان، إن صنف عرابي 4 و6، يتميز بمقاومته للجفاف لترشيد استهلاك مياه الري، حيث يستهلك 50 % من المستهلك في الأصناف الأخرى، بجانب الإنتاجية العالية للفدان التي تصل من 4 إلى 6 أطنان، كما أنه مقاوم للأمراض مثل "اللفحة" وغيرها، وعالي البروتين ومذاقه أفضل من الأرز البلدي، لافتا إلى أن زراعته نجحت بدول الخليح في الطبيعة الصحراوية، وكذلك بمحافظات الجمهورية وخاصة الوادي الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الموارد المائية والري قام اليوم بجولة مفاجئة في محافظة الشرقية، عقد خلالها لقاء مع المهندسين والعاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، موضحا أن تكثيف المرور يهدف للوصول دائما للأفضل والتواصل المباشر مع العاملين خارج نطاق العاصمة، وتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزيا من جانب، والعاملين من كافة التخصصات وفى كافة الجهات من جانب آخر.

وأكد الوزير حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.