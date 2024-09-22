للحوامل.. 3 مصادر مباشرة للحصول على "حمض الفوليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء، إن حمض الفوليك يعد واحدًا من العناصر المهمة التي تحتاجها الأم الحامل للحفاظ على صحة جنينها وضمان نموه بصورة سليمة.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، اليوم الأحد، أن حمض الفوليك يلعب دورًا مهمًا في تطور الأنبوب العصبي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل؛ مما يؤثر على سلامة الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي نقصه إلى حدوث تشوهات خلقية للجنين.

ويمكن الحصول على حمض الفوليك عبر 3 مصادر مباشرة، تتمثل في:

* الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كالبروكلي والسبانخ

* البقوليات والبازلاء والفواكه الحامضية

* كما يتوفر كمكمل غذائي تتناوله الأم بجرعة محددة

أهمية حمض الفوليك

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن للفولات دور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما تساعد الخلايا على النمو وعلى أداء وظائفها بشكل صحي، وفضلاً عن ذلك، فإن لها دور بالغ الأهمية في أثناء المرحلة المبكرة من فترة الحمل، إذ تسهم في الحد من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري.

كما أن النظام الغذائي المفتقر للأطعمة الغنية بالفولات أو حمض الفوليك يمكن أن يتسبب في الإصابة بنقص الفولات، وربما يحدث نقص الفولات أيضًا لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية معينة؛ مثل الداء البطني، الذي يمنع الأمعاء الدقيقة من امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة (متلازمات سوء الامتصاص).

وتبلغ جرعة الفولات اليومية الموصى بها للبالغين 400 ميكرو جرام، ويجب نصح النساء البالغات اللاتي يخططن للحمل أو قد يصبحن حوامل بالحصول على 400 إلى 1000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا.