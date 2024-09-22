الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد: صادرات بـ50 مليار دولار حال وجود تيسيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن مصر تمتلك مقومات قوية في العديد من الصناعات مثل الرخام والسيراميك.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، إن قطاع مواد البناء إذا حصل على تيسيرات في ملف التصدير خلال الفترة المقبلة سينجح خلال أول عامين في رفع صادرات مواد البناء لـ50 مليار دولار.

وأوضح أن المنتج النهائي لبعض صناعات مواد البناء يكون سعره أغلى من المنتجات المستوردة.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية.