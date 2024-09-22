تحقيق الأمن الغذائي.. تفاصيل لقاء وزير التموين مديرَ "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكد شريف فاروق أهمية التعاون مع كل جهات ومؤسسات الدولة؛ لتشارك الخبرات في ملف الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح وزير التموين أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الجهود الكبيرة التي تبذلها جهات الدولة المختلفة في مجال التنمية الزراعية؛ ومن أهمها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية؛ مثل القمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

وأكد الدكتور بهاء الغنام أهمية التعاون المشترك مع وزارة التموين والجهات المعنية، مؤكدًا خطة جهاز مستقبل مصر لزيادة استصلاح الرقعة الزراعية، مع التركيز على زيادة مساحات الأراضي الزراعية المخصصة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية؛ للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.