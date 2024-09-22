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طقس أول أيام الخريف.. أمطار على عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم الأول من فصل الخريف 2024.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل عبر صفحتها على فيسبوك: مع أول أيام فصل الخريف تتساقط الأمطار على طول السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري تكون متفاوتة الشدة.

وأضاف هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار الأمطار خلال اليوم على فترات متقطعة وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن الأجواء مستقرة الآن على القاهرة الكبرى حيث تبلغ درجة الحرارة 27 درجة مئوية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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