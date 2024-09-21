انهال عليه التراب.. بلاغ تغيب يقود المباحث لضبط عصابة التنقيب عن الآثار في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تغيب أحد الأشخاص بالأقصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر، تلقى بلاغًا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها عن مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاستعانة بالمتغيب في أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء الحفر انهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته، فقاموا بتركه والانصراف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر.

وأرشدوا عن محل الواقعة وتم استخراج جثة المتغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.