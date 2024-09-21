جلال يطلب تطليق زوجته: حدفتني بطبق المكرونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

تقدم "جلال .ص"، 32 سنة، يعمل سكرتير مكتب محاسب، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب فيها بتطليق زوجته لتعرضه للضرر النفسي، مبرراً طلبه: "حدفتني بطبق المكرونة.. قدام أهلها".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1056 لسنة 2023، بإنه تزوج من " سهام.ع"، 30 سنة، بعد ترشيحها من الأهل، وخلال التعارف وجدتها، شخصية مقبولة وملتزمة ومتعلمة، فوافقت على الزواج منها بدون خطبة خلال شهرين فقط.

يضيف الزوج: تزوجنا وعشنا حياة هنيئة في البدايات حتى تعمقت العلاقة بيننا ودامت سنة كاملة وظهرت العيوب التي لم أتوقعها، تريد أن تكون صاحبة القرار الأول والأخير وكلمتها مسموعة، حاولت بكل هدوء تغيير تلك الوضع.

يكمل جلال: لم تنتبه زوجتي لكلامي ومن هنا دخل الخلافات بيننا، وأصبحنا نتشاجر يومياً دون توقف وعلى أتفه الأسباب، جعلتني أفر هارباً من قاعدة البيت "بطلع على النوم".

يشكو الزوج لحظات اتخذ فيها فكرة الانفصال: خلال تواجد أهلها بمنزلنا طالبتني بعمل بعد المستلزمات لمساندتها وبعد خروجي لشرفة المنزل للراحة، رفعت صوتها وتشاجرنا أمام أسرتها وكان تصرفها "حذفتني بطبق المكرونة"، ومن هنا ردي كان إهانتها لشعوري بالكسوف الشديد أمام الموجودين.

"وصل الحال بيننا لنزولها مع أهلها دون راجعة للطلاق"، ولكنها تهربت وجعلتني أقوم بزيارة المحكمة لرفع دعوى تطليق ضدها، لاستحالة المعيشة معها، ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن لم يتم الفصل فيها.