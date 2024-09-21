صور| شلل مروري بسبب كسر ماسورة مياه أسفل كوبري إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أدى كسر ماسورة مياه أسفل كوبري إمبابة، وتحديداً فى محيط كوبرى النفق المؤدي إلى أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمنطقة، صباح اليوم السبت، تكدساً مرورياً وازدحاما من المواطنين، نتيجة انكسار ماسورة مياه الشرب أسفل كوبرى النفق، الأمر الذى أدى إلى انغمار الشارع بكميات كبيرة من المياه، عاقت حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت إخطارًا يفيد بظهور كثافات مرورية عالية أسفل كوبري إمبابة، إثر كسر ماسورة مياه، أمام المتجهة إلى ميدان التحرير، وجاري العمل على إصلاحها.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط منطقة العمل لتفادي التكدسات.