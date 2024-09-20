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تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا على معظم الأنحاء، ويسود طقس حار نهارًا مائل للحرارة رطب ليلا.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا السبت، فإنها تأتي على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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