مصر تشارك بجناح فرعوني في معرض سياحي بباريس لتعزيز القطاع -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، بجناح يضم عارضين من شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآيركايرو، والذي افتتحه السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جاء ذلك بحضور رامي نظمى، أمين مدير المكتب المركزي لدول فرنسا والبنلوكس بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد عمرو القاضي، على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد أهم معرض سياحي مهني في دولة فرنسا والتي تعد أحد الأسواق السياحية المستهدفة، كما إنه فرصة جيدة للقاء متخذي القرار وممثلي القطاع السياحي في فرنسا لإلقاء الضوء على المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وجهود الوزارة ليكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث التنوع في أنماطه ومنتجاته السياحية.

وخلال المشاركة في المعرض، نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مؤتمراً صحفياً حضره 50 من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين الفرنسيين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث استعرض خلاله السيد عمرو القاضي، من خلال عرض تقديمي، أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والمشروعات السياحية التي يتم انجازها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المدن السياحية المصرية ولاسيما منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وخلال المؤتمر أثنى الحضور على ما تم عرضه، معربين عن رغبتهم في تنظيم العديد من الرحلات التعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين الفرنسيين إلى مصر لزيارة المدن السياحية المصرية ولاسيما المدن الجديدة.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات مهنية مع مجموعة من مسئولي عدد من منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق السياحي الهام إلى المقصد السياحي المصري كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم لتحقيق ذلك.

يذكر أن المعرض حظى بمشاركة واسعة من دول العالم و1300 شركة سياحة وفندق كما تم خلاله تنظيم 90 مؤتمر مهني وصحفي.

وشاركت هذا العام الوزارة بجناح تبلغ مساحته 198 متر مربع يضم عارضين يمثلون 11 شركة سياحة و10 فنادق مصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآيركايرو.

وتم تصميم الجناح على الطراز الفرعوني على شكل معبد بلمحة عصرية ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية، وفتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة.