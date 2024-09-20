السيد الشريف يُدشن مجلس شباب نقابة السادة الأشراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

دشن السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، مجلس شباب تابع للنقابة، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

حضر الحفل، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عدنان ميساوي من أشراف مكة، وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، والكثير من قيادات الأزهر والأوقاف.