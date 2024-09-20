متحدث الحكومة: طرح مناطق على ساحل البحر الأحمر بينها "رأس بناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نوه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي لم يعلن عن توقيع صفقة "رأس بناس" أو أي صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفي.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أكد الحمصاني أن الحكومة مهتمة فعلاً بالاستثمار في عدة مواقع استراتيجية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الغرض الرئيسي من هذه المبادرة هو خلق فرص استثمارية جذابة وتشجيع المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير هذه المناطق.

وشدد متحدث الوزراء، على أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات في دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص.

وشدد أن لهذه الصفقات لها فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم في تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.