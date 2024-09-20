هل تشن إسرائيل عملية عسكرية مرتقبة على جنوب لبنان؟.. بكري يُجيب - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إجلاء الولايات المتحدة لرعاياها من لبنان يدل على امتلاكها معلومات مؤكدة بشأن شن إسرائيل عملية عسكرية مرتقبة على الجنوب اللبناني.

تابع بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، "السؤال الآن كيف استطاعت إسرائيل تنفيذ عملية تفجير البيجر".

واستطرد مقدم "حقائق وأسرار": "الموساد أنشأ مجموعة من الشركات الوهمية التي تعمل في أجهزة الاتصالات واخترقت سلاسل التوريد وانتظرت عقد الحزب لصفقة جديدة".

وأشار إلى أن تفجير الأجهزة تم عن طريق زرع جرام أو جرامين من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز، موضحًا أن الموساد أطلق على عملية تفجير البيجر اسم "حصان طروادة".

وأردف "حزب الله يجري تحقيقات شاملة في واقعة البيجر، لكن السؤال الأهم هل تجهز إسرائيل لعملية عسكرية كبرى في جنوب لبنان".