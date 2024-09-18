مدرب كرة قدم يلجأ للشرطة: "مراتي بتخوني مع مدرب الحراس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تقدم مدرب كرة قدم ببلاغ يتهم زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع مدرب حراس مرمى إحدى الفرق بمدينة السادس من أكتوبر.

مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مدرب يحمل جنسية إحدى الدول يتهم زوجته ومدرب الحراس بوجود علاقة بينهما.

رئيس المباحث المقدم محمد مجدي استدعى المشكو في حقهما وأنكرا صحة اتهام الزوج، وبررت الزوجة إقدامه على تلك الخطوة بسبب خلافات بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى النيابة العامة للتحقيق.