صراخ لم يمنع الفاجعة.. جثتا سيدتان و4 مصابين وسط جحيم شقة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 4 آخرون يحملون جنسيات عربية اختناقًا بالدخان إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية بالعجوزة مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من شارع عمر طوسون بدائرة القسم.

4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي دفع بها اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقيادة نائبه لقطاع إطفاء الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالعقار رقم 10 بالشارع المتفرع من أحمد عرابي بجوار معهد القلب، مما أسفر عن مصرع سيدة ليبية وثانية مغربية و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام.

المعاينة المبدئية لرجال الشرطة تحت إشراف المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة رجحت نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.