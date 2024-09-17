ضبط عامل دليفري تحرش بسيدة أجنبية في قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل دليفري؛ تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة قصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول– مقيمة بدائرة القسم- بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب انصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق واتسآب تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل - مقيم بمحافظة الجيزة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.