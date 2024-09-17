رفضت خطبته.. الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعرض فتاة للابتزاز فتاة بمحافظة شمال سيناء، على يد شاب تقدم لخطبتها .

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بابتزاز فتاة بمحافظة شمال سيناء.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الفتاة (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) وبسؤالها أقرت بقيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بالتقدم لخطبتها أكثر من مرة رغم رفضها له وتضررها من ذلك.

وأضافت بأن ما نشر عن طريق الخطأ وأنه لم يقم بأي محاولة ابتزاز لها، وبسؤال والدتها أقرت بمضمون ما جاء بالفحص، وأضافت أنها لا تتهم المشكو في حقه، والتمست أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لنجلتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بمضمون الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.