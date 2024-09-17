الحصيلة هاتف وتليفزيون.. عاطلان يقتلا موظف بالمعاش لسرقة مسكنه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم داخل إحدى الغرف بمسكنه، مقيدًا وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

وأوضح أحدهما أنه تعرف على المجني عليه منذ فترة وخطط لسرقته فاستعان بالمتهم الثاني ودخلا إلى مسكن المجني عليه واعتديا عليه وكتم أنفاسه خشية افتضاح أمرهما إلا أنه توفي واستوليا على هاتف محمول وشاشة تلفاز الفيزا كارد، ولاذا بالهرب.

وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وهاتف محمول قاما بشرائه من متحصلات الواقعة شاشة التلفاز، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه من الفيزا كارد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.