بيشوه سمعتي.. عامل يقتل آخر في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات بوصول عامل مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالجسم نتيجة مشاجرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن عاملاً آخر مقيم بدائرة القسم اعتدى على المتوفى بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته لاعتقاد المتهم بأن المتوفى أساء إلى سمعته ثم فر هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.