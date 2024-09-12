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بعد اعتماد ضوابط العمرة.. شركات السياحة تبدأ توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ومن جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أنه يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

ومن جانبه، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن توثيق عقود وكالة العمرة يستغرق من أسبوع حتى 10 أيام بحد أقصى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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