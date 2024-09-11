شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تطعيم الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو حقنة تعطى بإبرة فى الذراع لتنشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد العدوى، لافتا إلى أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا يحمى بنسبة كبيرة، حيث ثبت أن التطعيم ضد الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح بين 40% و60%.

وعن مدى فاعلية اللقاح إذا تم تكراره أكثر من مرة في موسم الشتاء الواحد، أشار مدير التطعيمات في تصريح لليوم السابع، إلى أنه لا توجد حتى الآن أي توصيات عالمية بتكرار لقاح الأنفلونز الفيروسية في نفس الموسم، بحجة تعزيز المناعة ضد الأنفلونزا سوي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 9 سنوات، خاصة عند الحصول على اللقاح لأول مرة، والتوصية هنا تكون الحصول على جرعتين بينهم شهر، وبعد ذلك يحصل على جرعة واحدة سنوياً، أما في باقى الأشخاص بداية من 9 سنوات فما فوق فالجميع له جرعة واحده خلال الموسم ولا فائدة من تكرار تلقي اللقاح خلال نفس الموسم.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إلى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية فى توفير الحماية من عدة سلالات لفيروسات الإنفلونزا، علما بأنه يتم مراجعته سنويا من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تقرر السلالات التى يجب أن تتواجد فى اللقاح سنويا ومن الوارد أن يتغير اللقاح كل عام عن الذى يسبقه وفقا لتحورات الفيروسات التى يتم رصدها، حتى يتم تصنيع اللقاح بخصائص ومكونات محددة تضمن الوقاية من الفيروسات التى تسبب الإصابة بنزلات الإنفلونزا.