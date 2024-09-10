شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والرياضة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التنمية الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز وتوسيع التعاون في مجالات الدراسات والبحوث، والتوعية والتدريب، لدعم مسار التنمية الشبابية والبحث في القضايا المرتبطة بالنشء والشباب.

كما يهدف البروتوكول إلى تحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة بمراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتضمن مجالات التعاون الرئيسية في البروتوكول التعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة لإجراء البحوث والدراسات الميدانية المتعلقة بقضايا النشء والشباب، ووضع سياسات وبرامج لحل المشكلات المرتبطة بهم وتحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة بمراكز الشباب للنشء والشباب والأسرة بالإضافة إلي تنظيم برامج تدريبية وتعليمية لتطوير قدرات العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب وإقامة ندوات علمية، وورش عمل، ومؤتمرات ودورات تدريبية مشتركة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.

ويتضمن أيضا التوسع في برامج التثقيف والتوعية للشباب، بما في ذلك حملة "تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات ومبادرة "ساند" لمواجهة التغيرات المجتمعية.

كما سيتم الاستعانة بخبراء المركز القومي للبحوث في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة للوزارة.



قام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب الشباب والرياضة اللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة ، ومن جانب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة هاله رمضان مدير المركز ، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الشبابية والاهتمام بالنشء، والعمل على تمكينهم من مواجهة التحديات الراهنة في المجتمع.



جانب من الاجتماع



