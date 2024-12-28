تراجع أسعار العملات الرقمية: انخفاض سعر عملة LINK بنسبة 9% مع استمرار هبوط البيتكوين

سجلت العملات الرقمية تقلبات حادة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث واصلت عملة البيتكوين انخفاضها إلى مستويات أقل من 95,000 دولار، مسجلة تراجع كبير من مستويات أعلى من 97,000 دولار.

حيث تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 14,000 دولار منذ الذروة المسجلة عند 108,000 دولار الأسبوع الماضي.

أداء البيتكوين: استمرار الهبوط

بدأت عملة البيتكوين مسار الهبوط بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي أثرت بشكل سلبي على السوق، حيث فقدت العملة أكثر من 16,000 دولار في أيام قليلة.

ورغم محاولة التعافي وصولا إلى 99,000 دولار في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الاتجاه الهبوطي استمر.

سجلت العملة يوم أمس هبوط لمستوى أقل من 94,000 دولار، ورغم التعافي الطفيف، فإنها لا تزال تسجل خسائر يومية بنسبة تتجاوز 2%.

القيمة السوقية للبيتكوين انخفضت إلى 1.87 تريليون دولار، مع تراجع هيمنتها على السوق إلى 54.4%.

العملات الرقمية البديلة تسجل تصحيحات سعرية حادة:

شهدت العملات الرقمية البديلة تصحيحات عنيفة، حيث انخفضت قيمة الإيثريوم إلى 3360 دولار، بينما تراجعت XRP إلى ما دون 2.2 دولار، وتكافح BNB للبقاء فوق 700 دولار.

سجلت العملات الرقمية الأخرى مثل SOL وADA وDOGE وTON خسائر وصلت إلى 3%.

أما أبرز الخاسرين فكانت عملات مثل AVAX وSUI وLINK، حيث انخفضت قيمة LINK بنسبة 10% إلى أقل من 22 دولار.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.4 تريليون دولار بعد خسارة بلغت 150 مليار دولار في اليومين الماضيين.

هذه المؤشرات تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق العملات الرقمية مع نهاية العام.

اقرأ أيضا:

احتيال جديد يستغل شعبية مسلسل “Squid Game” في سوق العملات المشفرة

اختراق حساب مدير تنفيذي في “Animoca Brands” على منصة X رغم استخدام المصادقة الثنائية 2FA!

