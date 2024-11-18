أرقام مبيعات صادمة حول NFT التي تم إطلاقها في عام 2024!

ليست كل الأمور وردية في سوق الكريبتو.

قبل دقائق نشرنا مقالة حول الاقبال المؤسساتي المنقطع النظير تجاه صناديق ETF البيتكوين.

بينما ومن جهة أخرى قطاعات أخرى كانت من قبل شائعة وتلقى رواجا تحول الزخم اتجاهها من الايجابي إلى السلبي والحديث هنا عن الرموز الرقمية الغير قابلة للاستبدال NFT.

في تحليل حديث أظهرت أرقامه عن معاناة سوق الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT) في عام 2024.

حيث أظهرت البيانات أن 98% من مجموعات NFT التي أُطلقت خلال العام لم تحقق أي أرباح، و0.2% فقط من هذه المجموعات سجلت مكاسب للمستثمرين.

الدراسة، التي أجرتها كل من “NFTevening” و”Storible” على أكثر من 29,000 مجموعة باستخدام بيانات من “OpenSea” و”Dune”، أكدت وجود تشبع كبير في السوق مع متوسط 3635 مجموعة جديدة شهريا.

وفقا للتقرير، كانت 84% من مجموعات NFT لا تتجاوز أعلى سعر لها سعر الإطلاق، و50% من المشاريع شهدت انخفاضا في قيمتها خلال أول ثلاثة أيام من إطلاقها.

إضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض كبير في حجم التداول اليومي على منصة “OpenSea” بنسبة 76.32% مقارنة ببداية العام.

رغم التحديات، لا يزال 66% من مستثمري NFT يؤمنون بإمكانات السوق طويلة الأجل، في حين يفكر 33% في الخروج، منهم 72.3% يعتزمون المغادرة بحلول عام 2026، ما يعكس تضارب المشاعر حول مستقبل هذه الأصول التي كانت في يوم ما هي الأكثر زخما.

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