شركة "Revolut" توسع خدماتها لتداول العملات المشفرة في أوروبا

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية “Revolut” عن توسيع منصة تداول العملات المشفرة المستقلة “Revolut X” لتشمل 30 سوق جديد في أوروبا.

تستهدف المنصة المتداولين ذوي الخبرة، وتتيح الوصول إلى أكثر من 200 عملة مشفرة، مع توفير أدوات تحليل السوق ومخططات التداول من خلال “TradingView”.

تتطلب المنصة أن يكون المستخدمون ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، مع تأكيد الشركة على حماية الأموال عبر التخزين البارد وأدوات مراقبة المخاطر لتعزيز الأمان.

كانت “Revolut” قد أطلقت “Revolut X” في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد تقديم خدمات تداول العملات المشفرة منذ عام 2017.

وأشارت الشركة، التي يستخدم خدماتها أكثر من 45 مليون عميل عالمي، إلى خططها لإطلاق عملة مستقرة خاصة بها في المستقبل.

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