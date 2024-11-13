تزامنا مع ارتفاع سعر الايثيريوم: مؤسسة الايثيريوم تستأنف بيع الايثيريوم

أعلنت مؤسسة الايثيريوم عن بيع 100 ايثيريوم مقابل 334,315.7 DAI في 12 نوفمبر، وهو أول بيع لها منذ إصدار تقريرها السنوي لعام 2024.

خلال هذا العام، باعت المؤسسة 4266 ايثيريوم بقيمة إجمالية بلغت 11.83 مليون دولار بسعر متوسط قدره 2773 دولار لكل عملة ETH.

تضمنت المبيعات السابقة 1250 ايثيريوم في سبتمبر و300 في أكتوبر.

أثارت هذه المبيعات تساؤلات حول أسباب بيع عملات ETH بدلا من الاحتفاظ بها، لكن المؤسس المشارك للايثيريوم، “فيتاليك بوتيرين”، أوضح أن العائدات تستخدم في تمويل مشاريع أساسية تشمل تعويض الباحثين، تطوير تقنيات تعزز الخصوصية وسهولة الاستخدام، ودعم فعاليات عالمية لتعزيز تبني التكنولوجيا.

وأكد أن هذه الجهود ساهمت في استقرار وأمان شبكة الايثيريوم التي تعمل دون انقطاع منذ عام 2016.

بحسب التقرير المالي لعام 2024، تمتلك مؤسسة الايثيريوم خزانة بقيمة 970.2 مليون دولار، منها 788.7 مليون دولار في العملات المشفرة، معظمها من الايثيريوم.

يشكل ذلك 0.26% من إجمالي المعروض من الايثيريوم.

رغم استمرار المبيعات، لم يتأثر سعر الايثيريوم سلبا، حيث ارتفع سعر عملة الايثيريوم بنسبة تجاوزت 33% خلال الأسبوع الأخير ليتجاوز 3200 دولار.

في الوقت نفسه، سجلت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم رقم قياسي جديد بلغ 295.5 مليون دولار، بدعم من صناديق تديرها شركات مثل BlackRock وFidelity.

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